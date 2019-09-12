Рим, , 00:44 — REGNUM Состав нового коалиционного правительства Италии может поразить своей парадоксальностью того, кто не посвящен в подоплеку этого невероятного компромисса. Как в итальянском правительстве оказались в одной лодке активнейшие противники либеральной элиты и те, кого они атаковали, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Предыдущее правительство Италии, распавшееся около месяца назад, состояло из победивших партий — «Движение 5 звезд» и «Лига Севера», причем «Движение» принципиально создавалось как партия нового типа, готовая на всё ради набора популярности. «Лига» же, возглавляемая Маттео Сальвини, выступала за традиционные ценности, принцип национального государства и всё то, что считается новой правой повесткой в Европе.

В какой-то момент Сальвини, посчитав, что рейтинга его партии будет достаточно для принятия любого решения, заявил о разрыве отношений с «Движением». В результате ситуация обернулась против него самого: беспринципное движение не увидело для себя ничего странного в том, чтобы согласиться на предложение президента Италии Серджо Матареллы и сформировать новую коалицию с местными либералами — то есть с той политической силой, на критике которой движение и заработало весь свой предыдущий рейтинг. Тем не менее, задача справиться с Маттео Сальвини оказалась важнее «каких-то там» политических принципов, ведь успех «Лиги» в Италии мог стать опасным примером, который вдохновил бы их единомышленников во Франции и Германии.

Читайте статью Сергея Гуркина «Как итальянские либералы одержали победу над всеобщими выборами».