Москва, , 16:39 — REGNUM На выборах 8 сентября многим действующим губернаторам добиться успеха помогла изменившаяся предвыборная повестка. Как передаёт корреспондентИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблемДмитрий Журавлевна заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Губернаторские выборы были вполне ожидаемы. Дело не только в деньгах и других ресурсах, которые были вброшены в регионы. Но так получилось, что вышла вперёд хозяйственная повестка. Люди устали от политики. Очень устали. А для исполняющий обязанности хозяйственная повестка — как кожа. Она сама собой к ним прилипает и говорить об этом сам бог велел», — заявил Журавлев.

«На мой взгляд, это очень значимый успех. Оппозиция шла с политическими лозунгами, а политические лозунги на уровне регионов мало кому интересны. Людям хочется, чтобы автобусы ходили и магазины работали», — добавил он.