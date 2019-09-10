Москва, , 16:35 — REGNUM «Единая Россия» продемонстрировала хороший результат на выборах 8 сентября, но это не указывает на то, что партия смогла решить те сложные задачи, которые перед ней поставлены. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Думаю, что проблемы «Единой России» не закончились. Если бы они закончились, не было бы и дистанцирования», — заявил Журавлев.

По его мнению, работают две разнонаправленные тенденции: некоторые дистанцируются, некоторые же пытаются «мимикрировать».

"Но пока работают обе (тенденции). И это, кстати, естественная проблема. У нас «Единая Россия» партия парламентского большинства, которая постоянно почему-то называет себя правящей партией, беря на себя ответственность за то, за что брать на себя не может, поскольку у нас президентская республика», — отметил он.

В целом эксперты в ходе заседания клуба «Регион» констатировали, что дистанцирование от «Единой России» для большинства кандидатов на выборах стало ошибкой — использовать в свою пользу самостоятельное выдвижение большинство из них так и не смогли, в то же время не удалось и мобилизовать традиционный электорат «Единой России».