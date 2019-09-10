Симферополь, , 16:34 — REGNUM Продолжение модернизации является приоритетной задачей властей Крыма после выборов. Об этом на своей странице в Facebook 10 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Наш долг — продолжить модернизацию Крыма, которая началась после воссоединения с Россией. Наша республика должна стать передовым, процветающим, комфортным регионом нашей страны, образцом и центром притяжения для всего Русского мира», — отметил Аксёнов.

Он также сообщил, что готов приложить все силы, чтобы оправдать доверие главы государства и крымчан, если депутаты вновь утвердят его на посту главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России внёс на рассмотрение парламента три кандидатуры на пост главы Крыма: Сергея Аксёнова, Павла Шперова от ЛДПР и Сергея Богатыренко от КПРФ.

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