Симферополь, 10 сентября 2019, 16:34 — REGNUM Продолжение модернизации является приоритетной задачей властей Крыма после выборов. Об этом на своей странице в Facebook 10 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он также сообщил, что готов приложить все силы, чтобы оправдать доверие главы государства и крымчан, если депутаты вновь утвердят его на посту главы республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России внёс на рассмотрение парламента три кандидатуры на пост главы Крыма: Сергея Аксёнова, Павла Шперова от ЛДПР и Сергея Богатыренко от КПРФ.
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