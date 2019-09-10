Москва, , 16:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим указом назначил государственного советника юстиции второго класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Новый руководитель столичной прокуратуры назначен на пятилетний срок. Предыдущий глава ведомства Владимир Чуриков был освобождён от должности главой государства в декабре 2018 года.

Денис Попов родился в 1972 году в Свердловске. Окончил Российскую правовую академию Минюста России. Служит в органах прокуратуры с 2000 года. Был прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Москвы, прокурором Центрального административного округа Москвы, Измайловским межрайонным прокурором Москвы, первым заместителем прокурора Тульской области, прокурором республики Хакасия. До последнего времени занимал должность прокурора Дагестана.

Попов награждён орденом Мужества, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу», а также именным оружием.