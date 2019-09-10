Москва, , 16:22 — REGNUM Госдума приняла постановление о составах комитетов нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Депутат Госдумы Владимир Блоцкий (КПРФ) выводится из состава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и вводится в состав комитета по аграрным вопросам.

Также депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов («Единая Россия») выводится из комитета Госдумы по охране здоровья и вводится в состав комитета по международным делам.

Одновременно депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») покидает комитет по безопасности и противодействию коррупции и переходит в комитет по международным делам.