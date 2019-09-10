Ереван, , 16:14 — REGNUM Адвокаты бывшего министра финансов и главы Налоговой службы Армении Гагика Хачатряна подали жалобу в апелляционный суд страны касаемо меры его пресечения в виде заключения под стражу. Об этом заявил адвокат экс-министра 10 сентября в интервью Спутник Армения.

Считаем, что принятое судом общей юрисдикции решение арестовать Хачатряна неправомерно. Следовательно, в соответствии с законом, мы представили жалобу в Апелляционный суд, — отметил адвокат.

Напомним, 30 августа суд обще юрисдикции Еревана решил заключить под стражу Гагика Хачатряна и его племянника — Карена Хачатряна. Задержанным, в рамках заведенного уголовного дела, инкриминируется присвоение и растрата средств в особо крупных размерах, а также злоупотребление должностными обязанностями.