Куала-Лумпур, , 16:05 — REGNUM Правительство Малайзии распространило среди населения полмиллиона масок и закрыло 409 школ в штате Саравак, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что этот шаг был сделан из-за распространившегося смога от лесных пожаров в Индонезии.

Помимо Малайзии, власти Сингапура также заявили, что в течение следующих 24 часов качество воздуха в стране может ухудшится, если ветер будет продолжать приносить смог из Индонезии. Жителям Сингапура рекомендует обращаться за медицинской помощью, в случае резкого ухудшения самочувствия.

Известно, что в последние недели в некоторых районах индонезийских островов Суматра и Калимантан вспыхнули лесные пожары. Это вынудило правительство Индонезии отправить тысячи солдат и полицейских на тушение огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по всему региону Юго-Восточной Азии было зафиксировано как минимум 2510 точек возгорания лесных пожаров. Кроме Индонезии горячие точки встречаются в Малайзии, Папуа — Новая Гвинея, Вьетнаме, Восточном Тиморе и Таиланде.

Читайте также: В странах АСЕАН зафиксировано 2510 точек возгорания лесных пожаров

Читайте ранее в этом сюжете: В малайзийском штате Саравак закроют школы из-за смога