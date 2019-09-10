Челябинск, , 16:02 — REGNUM Три челябинца могут стать представителем исполнительной власти региона в Совете Федерации. Избранный губернатор Алексей Текслер скоро назовёт того, кому доверит это право.

Со своей тройкой кандидатов он определился летом. В список вошли спикер Заксобрания Владимир Мякуш, омбудсмен Маргарита Павлова и депутат Госдумы («Справедливая Россия») Валерий Гартунг.

Как сообщало ИА REGNUM, Текслер победил на выборах губернатора 8 сентября. Всего за пост боролись пятеро кандидатов.