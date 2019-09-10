Ровно, Украина, , 16:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закрытие телеканалов не входит в число его полномочий. Об этом он заявил 10 сентября во время поездки в Ровенскую область, сообщил телеканал 112.ua.

журналисты попросили Зеленского прокомментировать ситуацию вокруг оппозиционного телеканала NewsOne, который хотят лишить лицензии.

«Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий», — ответил Зеленский.

Напомним, Национальная комиссия по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратилась в суд с требованием лишить канал NewsOne лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что в украинском парламенте предложили создать комиссию по расследованию деятельности трёх оппозиционных каналов, включая NewsOne.

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