Киев, 10 сентября 2019, 16:01 — REGNUM
Фракция «Слуга народа» принялазаконопроект №1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» с нарушением закона о регламенте работы парламента. Об этом 10 сентября заявил в кулуарах парламента депутат, член партии «Оппозиционный блок»,основатель финансово-промышленной группы «Смарт-Холдинг» Вадим Новинский.
Он напомнил, что законопроект поддержали только депутаты от фракции «Слуга народа».
Он также заметил, что депутатам от президентской фракции «хочется быстрее» принимать законы, поскольку они «молодые и горячие».
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября парламент Украины принял за основу и в целом законопроект №1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». «За» документ проголосовали 245 депутатов. Согласно документу, основанием для инициирования импичмента является «письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, подписи которых не отзываются». На основании представления создается временная следственная комиссия Верховной рады и назначается специальный прокурор.