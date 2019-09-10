Киев, , 16:01 — REGNUM

Фракция «Слуга народа» принялазаконопроект №1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» с нарушением закона о регламенте работы парламента. Об этом 10 сентября заявил в кулуарах парламента депутат, член партии «Оппозиционный блок»,основатель финансово-промышленной группы «Смарт-Холдинг» Вадим Новинский.

«Закон был проголосован с грубым нарушением закона о регламенте. Закон о регламенте требует, если у кого-то из народных депутатов есть какие-то поправки к этому закону, то между первым и вторым чтением они их могут внести. Обычно дается термин две недели на это. Просили сократить термин, сделать так, чтобы была одна неделя, на следующей неделе закон будет принят. В выступлениях народных депутатов это звучало несколько раз. Такой важный для Украины закон нужно принять с полным соответствием закону о регламенте», — сказал Новинский.

Он напомнил, что законопроект поддержали только депутаты от фракции «Слуга народа».

«Не надо нарушать закон. У вас монобольшинство. Не надо торопиться, делайте все законным способом. Мы пошли по незаконной процедуре и приняли закон с грубым нарушением закона о регламенте. Если в первом чтении его поддержало 337 народных депутатов, ровно три четверти, которые нужны, чтобы объявить импичмент президенту, то во втором чтении за него голосовала только «Слуга народа». Все остальные фракции отказались за него голосовать и внефракционные депутаты. Никто не поддержал такую процедуру незаконного принятия закона», — рассказал Новинский.

Он также заметил, что депутатам от президентской фракции «хочется быстрее» принимать законы, поскольку они «молодые и горячие».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября парламент Украины принял за основу и в целом законопроект №1012 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)». «За» документ проголосовали 245 депутатов. Согласно документу, основанием для инициирования импичмента является «письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, подписи которых не отзываются». На основании представления создается временная следственная комиссия Верховной рады и назначается специальный прокурор.