Москва, , 16:05 — REGNUM На выборах в Московскую городскую думу первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин сперва пожаловался на масштабные нарушения в избирательном округе №44 столицы, но узнав, что там побеждает кандидат от коммунистов, отозвал свои жалобы. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на состоявшемся 10 сентября заседании избирательной комиссии столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Секретарь горкома направлял жалобы, где сообщил о масштабных нарушениях в Центральную избирательную комиссию и Мосгоризбирком.

«Рашкин направил к нам жалобу с требованием отменить итоги выборов у нас в 44-м округе. Но после того как Шувалова выиграла, выяснилось, что ничего отменять не надо и сегодня утром Рашкин отозвал жалобу», — сообщил Горбунов.

Эту информацию в избирательной комиссии восприняли с иронией. Некоторые из членов в Мосгоризбиркома поинтересовались, а нельзя ли сейчас отменить результаты выборов в избирательном округе №44, раз представители КПРФ выявили серьёзные нарушения.

«Мы не можем отменить, они уже отозвали жалобу», — сказал Горбунов.

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