Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Организаторы международной конференции под эгидой американского института Маккейна в Тбилиси отказали в выступлении депутату парламента от партии «Альянс патриотов» Ирме Инашвили, сообщает 10 сентября издание «Новости-Грузия».

По словам депутата, организаторы конференции пригласили её в качестве спикера. Во время мероприятия высказывания членов партии «Альянс патриотов» были представлены в искаженном виде, добавила она.

«У меня есть право принять участие в этой конференции, потому что в течение трех дней Гига Бокерия(лидер партии «Европейская Грузия» — примечание ИА REGNUM) распространяет о нас клевету и ложь, и у меня должна быть возможность ответить», — заявила Инашвили.

Во время интервью СМИ к депутату подошел представитель института Маккейна Дэвид Крамер, который попросил удалиться политика из зала.

Отметим, ранее Дэвид Крамер критиковал «Альянс патриотов» за призыв к прямому диалогу между Тбилиси и Москвой. Крамер заявил, что диалог будет неэффективным и предложил усилить международное давление на Москву.

Читайте также: В парламенте Грузии призвали выстраивать прямой диалог с Москвой