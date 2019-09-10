Тбилиси, 10 сентября 2019, 15:59 — REGNUM Организаторы международной конференции под эгидой американского института Маккейна в Тбилиси отказали в выступлении депутату парламента от партии «Альянс патриотов» Ирме Инашвили, сообщает 10 сентября издание «Новости-Грузия».
По словам депутата, организаторы конференции пригласили её в качестве спикера. Во время мероприятия высказывания членов партии «Альянс патриотов» были представлены в искаженном виде, добавила она.
«У меня есть право принять участие в этой конференции, потому что в течение трех дней Гига Бокерия(лидер партии «Европейская Грузия» — примечание ИА REGNUM) распространяет о нас клевету и ложь, и у меня должна быть возможность ответить», — заявила Инашвили.
Во время интервью СМИ к депутату подошел представитель института Маккейна Дэвид Крамер, который попросил удалиться политика из зала.
Отметим, ранее Дэвид Крамер критиковал «Альянс патриотов» за призыв к прямому диалогу между Тбилиси и Москвой. Крамер заявил, что диалог будет неэффективным и предложил усилить международное давление на Москву.
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