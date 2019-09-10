Москва, , 15:58 — REGNUM Роль системной оппозиции по результатам выборов 8 сентября существенно возросла. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM

«После этих выборов властям всё-таки придётся больше считаться с системной оппозицией. Итог может быть более сложным», — заявил Туровский.

«Да, партии системной оппозиции шли на определённые уступки. Но в случае КПРФ и Москвы, ЛДПР и Хабаровского края намекают на то, что перспективы этого торга будут более сложными, чем было до сих пор», — подчеркнул он.

Кроме того, выборы ещё рельефнее показали «пластичность» электората, отметил он.

«В разных условиях, разных регионах, разных контекстах он может перетекать из стороны в сторону. И здесь эти перетоки могут быть достаточно причудливыми и неожиданными. Это может быть, например, как в случае Москвы, приток части либерального электората в пользу КПРФ, или, как в случае Хабаровского края, уход электората от «Единой России» к ЛДПР, которая стала правящей партии в этом регионе», — указал Туровский.

С другой стороны, на выборах в заксобрания имеет место фрагментация электората и голосование за множество разных партий.