Магас, , 15:58 — REGNUM В Ингушетии подал в отставку с поста министра культуры Микаэл Базоркин. Возглавлявший министерство культуры и архивного дела с осени 2018 года он решил добровольно уволиться с работы, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным портала, его заявление пока не подписано. Неизвестны также причины ухода Базоркина, который приходится внуком знаменитому ингушскому писателю Идрису Базоркину — автору романа «Из тьмы веков».

Между тем стало известно, что на должность министра культуры в настоящее время рассматривается кандидатура певца, композитора, народного артиста Ингушетии Тимура Дзейтова, пишет ТАСС.

Напомним, в единый день голосования в Ингушетии был избран на пятилетний срок новый руководитель республики Махмуд-Али Калиматов. Сразу после инаугурации он отправил правительство региона в отставку, сообщив, что все министры будут исполнять свои обязанности до назначения новых глав ведомств.