Киев, , 15:55 — REGNUM Поскольку законодательную инициативу об импичменте президента Украины внёс в Раду Владимир Зеленский, то вполне логично, что она не даёт реальных шансов на устранение президента от власти, заявил в своем комментарии украинский политолог Николай Спиридонов.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для того, чтобы отстранить главу государства, суд должен установить факт государственной измены, парламент должен это проголосовать конституционным большинством (300+ голосов)», — отмечает эксперт.

«В общем, президент в этом законопроекте защищён не меньше, чем Кощей Бессмертный в сказке про Иванушку. Очень много нужно выполнить малореальных условий, чтобы юридически отодвинуть его от власти», — резюмирует Спиридонов.

Примерно такой же вывод делает и украинское издание «Обозреватель»

»Процедура (импичмента) прописана таким образом, что сместить президента можно будет только при условии, если он совершил тяжкое преступление, государственную измену, и это удалось доказать — и специальной комиссии, и в суде. На деле же такая процедура лишена особых перспектив. На это нужна политическая воля большинства депутатов, глава государства должен совершить преступление, а суд — признать доказательства вины», — комментирует принятый сегодня закон СМИ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, 10 сентября, Рада приняла сразу в первом чтении (337 голосов за) и в целом (245 голосов за при 226 необходимых) закон об импичменте президента Украины.

«Это тоже одно из обещаний президента — принятие закона об импичменте. Этот проект вносился в Верховную раду предыдущего созыва, но не был включен… Этим законопроектом президент Зеленский демонстрирует ответственность за свои слова, что он готов нести такую же ответственность, которая предусмотрена законом», — заявил представитель партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук.

Ранее на Украине закона об импичменте президента страны никогда не было.