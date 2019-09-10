Токио, , 15:53 — REGNUM Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми, будет назначен министром окружающей среды, когда действующий министр-министр Японии Синдзо Абэ совершит намеченные на 11 сентября перестановки в своем кабинете министров, 10 сентября сообщает DailyMail со ссылкой на японскую телерадиокомпанию NHK.

Синдзиро Коидзуми

38-летний Синдзиро Коидзуми, популярный политик из правящей Либерально-демократической партии, который впервые выиграл выборы в нижнюю палату парламента страны в 2009 году, регулярно возглавляет опросы общественного мнения как наиболее подходящий преемник Абэ, ставшего абсолютным лидером по продолжительности пребывания на посту министра.

Напомним, перестановки в кабинете министров Японии и руководящем составе правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) пройдут 11 сентября. Об этом 3 сентября на заседании ЛДП сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ,