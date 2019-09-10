Москва, , 15:51 — REGNUM «Провластные» самовыдвиженцы выступили на выборах 8 сентября не смогли консолидировать вокруг себя электорат «Единой России». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Технология провластных самовыдвиженцев нуждается в доработке. Технология не провалилась, она объективно обусловлена и имеет свои перспективы. С точки зрения губернаторов она решается гораздо проще. А вот в случае с кандидатами в (округах) мы увидели, что самовыдвижение не создаёт ядерный электорат. В то же самое время личные заслуги самовыдвиженцев крайне малы и в результате им не удаётся эффективным образом позиционироваться в округах. Они не получают ни ядерный электорат «Единой России», ни создают свой собственный», — заявил Туровский.

Впрочем, с серьёзными проблемами столкнулись в этот раз и сами кандидаты от «Единой России», отметил он.

«У нас вера в сильных, опытных и непобедимых единороссов именно в округах как личностей, как кандидатов — несколько поколеблена. И в будущем нам надо будет задуматься о принципах подбора кандидатов со стороны «Единой России», — добавил Туровский.