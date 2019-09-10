Москва, , 15:50 — REGNUM Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Медведева, «восьмерке» не достает легитимности, так как большинство насущных вопросов можно рассматривать на уровне G20.

При этом, подчеркнул он, если Москве поступит приглашение присоединиться к G8, его можно будет рассматривать. Однако «странно слышать», когда иностранные партнеры говорят об этом при условии, что Россия «исправится», добавил он.

«По-моему, президент Трамп сказал правильную вещь: только надо спросить у России, а надо ли России это», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее возврата России в объединение, которое когда-то называлось G8, а потом было редуцировано до G7 из-за воссоединения Крыма с Россией.

В свою очередь спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что для возврата к формату «Большой восьмерки» Москве необходимо выполнить «одно важное условие — выйти из Крыма».

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