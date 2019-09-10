Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Оппозиционные кандидаты добились введения результатов муниципальных выборов в Центральном районе Петербурга в систему ГАС «Выборы», передает корреспондент ИА REGNUM. Для этого им пришлось провести почти двое суток в районной администрации: они отказывались покидать здание, опасаясь фальсификаций и подмены бюллетеней.

В результате, судя по данным из системы ГАС «Выборы», которые введены минувшей ночью, в МО «Владимирский округ» в совет депутатов проходят 13 кандидатов от «Яблока» и выдвиженка, поддерживаемая проектом «Объединенные демократы», образуя большинство — 14 из 20 мест.

В МО «Смольнинское» из 20 мандатов восемь отошли «яблочникам», еще восемь — команде «Объединенных демократов». Здесь кандидаты опасаются, что до официального утверждения ИКМО «Смольнинское» этих результатов их соперники из «Единой России» потребуют через жалобы и иски в суд пересчитать голоса так, что мест в совете у них уже не окажется.

Аналогичная ситуация наблюдается в МО «Литейный округ», где «яблочники» получили 10 мандатов, еще один будет разыгрываться жребием, так как их кандидат и единоросс получили одинаковое число голосов. Уже известно, что некие жалобы в ИКМО «Литейный округ» поступили, однако какие именно и говорится ли в них о пересчете, выяснить у членов комиссии не удалось.

Впрочем, местные избиркомы все еще официально не утвердили эти результаты.

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Напомним, Горизбирком Петербурга сегодня, 10 сентября, заявил, что будет требовать отмены результатов муниципальных выборов в некоторых округах или целых муниципалитетах Адмиралтейского, Фрунзенского, Приморского и Невского районов города в связи с информацией о нарушениях при подсчете голосов.

Муниципальные выборы в Петербурге состоялись одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В более чем ста муниципальных образованиях на пять лет избирались 1550 депутатов местных советов. До этого все муниципалитеты города контролировались «Единой Россией».

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