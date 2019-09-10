София, , 15:47 — REGNUM 9 сентября, рано утром, в своем доме был арестован бывший главный редактор газеты «Дума» («Слово») Юрий Борисов, сообщила газете его супруга журналистка Дора Чичкова. Журналист, который является в настоящее время одним из секретарей Национального движения «Русофилы», был доставлен в следственный изолятор в наручниках, подтвердили «Думе» очевидцы. Из ордера на обыск следует, что задержание Борисова связано с делом, возбужденным 3 июля 2019 года по статье 105 Уголовного кодекса. Она гласит, что тот, кто поставил себя на службу иностранному государству или иностранной организации, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.

Дом Борисова был обыскан, изъяты компьютеры и различные документы. Юрий Борисов доставлен полицией в спецпрокуратуру для обыска. В предыдущие дни у него был серьезный сердечный приступ и он плохо себя чувствовал, рассказала его супруга.

Редакция газеты «Дума» не смогла связаться ни с председателем «Русофилов» Николаем Малиновым, ни с его супругой. По неофициальной информации, в их офисах и в домах также проводятся обыски. Утром Малинов должен был участвовать в передаче Болгарского телевидения, но не явился в студию. Заместитель председателя Национального движения «Русофилы» Владимир Чучуев сообщил газете «Дума», что рано утром в специализированную прокуратуру была вызвана в качестве свидетеля главный секретарь движения Кристина Иванова. Для допросов вызваны ещё заместитель председателя «Русофилов» Милен Чакыров, почетный председатель Енчо Москов, профессор Ваня Добрева, член Национального Совета Болгарской Социалистической партии, другие члены Исполнительного бюро организации.

Вскоре после этого вчера Юрий Борисов был освобожден от ареста без предъявления обвинения. По информации прокуратуры, он был допрошен в качестве свидетеля.

Под руководством Специализированной прокуратуры (СП) следователи Следственного отдела СП, при поддержке агентов ДАНС (Государственного агентства национальной безопасности), осуществили процессуально-следственные действия по досудебному производству по статье 105 Уголовного Кодекса. По ней виновный наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет. К этому моменту к уголовной ответственности никто не привлечен, дополняет источник из пресс-центра прокуратуры Болгарии.

Одна из линий расследования касается социологического исследования, которым интересовался бывший генерал русской разведки Леонид Решетников. Имелись сомнения, что Москва может повлиять на результаты выборов в нашей стране. По неподтвержденной информации, на 24 часа задержаны председатель Национального движения «Русофилы» Николай Малинов и его заместитель Милен Чакыров.

Как политический заказ и попытку запугивания охарактеризовал свой вчерашний арест бывший главный редактор газеты «Дума» Юрий Борисов. Он рассказал «Нова ТВ», что за четыре часа допроса ему были заданы два вопроса — передавал ли он информацию России и что получал взамен. «Десять раз меня спросили, работаем ли мы как русофилы на кого-нибудь в политике», — объяснил Борисов, который является секретарем движения «Русофилы». По его словам, имеет место попытка запугивания тех, кто выражает свое неодобрение относительно внешней политики Болгарии. Которая, по его словам, является попугайской. Эта наша позиция им не нравится, подчеркнул Юрий Борисов.

Бывший главный редактор газеты «Дума» недоумевает, почему был выведен из своего дома в наручниках, после чего был допрошен как свидетель, а не арестованный. Он сам понял только в конце допроса, что привлечен как свидетель, а не как обвиняемый. Свидетелей приглашают повесткой, напомнил Борисов.

Следователи всеми способами пытались раскопать информацию о генерале Леониде Решетникове. Подталкивали меня к тому, что он хочет влиять на политику в Болгарии, уточнил Борисов. Что же касается политической принадлежности «Русофилов», он отметил, что в руководстве движения есть члены партий «Атака», ГЕРБ, СДС и БСП.

Движение «Русофилы» занимается разносторонней деятельностью. Одни люди вносят пожертвования на памятники, а другие — на изучение русского языка, третьи — на проведение фестивалей. Исследование общественного мнения, которое было упомянуто, было проведено газетой «Дума» в 2011 — 2014 годах, разъяснил Юрий Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-лейтенант СВР России Леонид Решетников до недавнего времени возглавлял Российский институт стратегических исследований, который прежде входил в систему СВР, а затем поступил в подчинение Администрации президента России. В последнее время Л.П. Решетников возглавляет общественные и медийные монархические организации.