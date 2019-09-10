Вена, , 15:47 — REGNUM В настоящее время власти Австрии намерены привезти в страну детей, рожденных на Ближнем Востоке австрийками, присоединившимися к террористам «Исламского государства» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ). Бывший министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль выступил категорически против такого предприятия, пишет газета Kronen Zeitung.

«Будь я министром внутренних дел, я бы наложил вето на дорогостоящий возврат детей ИГ [организация, деятельность которой запрещена в РФ]», — сказал Кикль.

«Когда тяжелобольным детям в Австрии нужны дорогие медикаменты, зачастую не хватает денег. Но в то же время эти неприлично дорогие мероприятия по возврату финансируются и проводятся ДНК-анализы. Я думаю, никто в Австрии не понимает этого, — добавил он.

По мнению Кикля, существует риск, что после возвращения детей власти начнут ввозить в страну и их родителей, представляющих угрозу для национальной безопасности.

Херберт Кикль в настоящее время занимает руководящую должность в Австрийской партии свободы. Он возглавлял МВД Австрии до середины мая 2019 года. При нем были усилены требования попадания в ряды полиции и проведены многочисленные рейды с целью депортации незаконно проживающих в стране мигрантов.

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