Киев, , 15:43 — REGNUM Сегодняшнее заседание Верховной рады Украины, на котором депутаты приняли сразу в первом чтении, а потом и в целом закон об импичменте президента, мягко говоря, не имеет никакого отношения к настоящей работе парламента, заявил 10 сентября украинский политолог Виталий Бала.

Эксперт подчеркнул, что голосование закона об импичменте таким способом, как продемонстрировали «Слуги народа», не имеет ничего общего с принятием законов в парламенте.

«Примитивный «одобрямс» фракции партии «Слуга народа», с нарушениями регламента Верховной рады, лишением прав остальных депутатов осуществлять свою депутатскую деятельность… Больше похоже не на служение народу, а на служение самим себе», — комментирует Бала.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что не усматривает нарушений регламента Верховной рады во время голосования за закон об импичменте.

«Все законопроекты, которые мы уже проголосовали, — всегда оппозиция говорит: «нарушение регламента», — отметил Арахамия.

ИА REGNUM напоминает, что основные претензии остальных фракций Рады касаются того, что между голосованием в первом чтении и в целом прошло меньше часа — депутаты не смогли ни подробно ознакомиться с документом, ни внести поправки. В «Слуге народа» заявили, что это надо было делать во время рассмотрения документа профильным парламентским комитетом.