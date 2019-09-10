Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и его коллега из Ирана Хасан Рухани могут провести переговоры в кулуарах саммита Генеральной Ассамблеи ООН, об этом 10 сентября сообщает колумнист израильского издания Haaretz Амос Арель.

«Встреча президентов США и Ирана почти подготовлена», — заявил обозреватель, отметив, что глава Белого дома не раз подчеркивал свою готовность к диалогу.

Ранее, возможность встречи подтвердил министр обороны США Марк Эспер во время своего визита в Великобританию на прошлой неделе.

«Кажется, Иран приближается к пониманию того, что мы могли бы провести встречу, надеюсь, что так оно и будет», — отметил Эспер.

Напомним, отношения между Ираном и Соединенными Штатами значительно осложнились после решения Трампа в одностороннем порядке выйти из ядерной сделки, заключенной в 2015 году.

Ситуация осложнилась после ряда инцидентов в Персидском заливе, однако все стороны конфликта не раз подчеркивали полную решимость не допустить конфронтацию.

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