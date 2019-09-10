Ереван, , 15:49 — REGNUM В отношениях с Россией Армения жертвует своими государственными интересами, заявил депутат Парламента республики Арман Бабаджанян, 10 сентября сообщает пресс-служба Национального собрания.

«Мы даем России все, взамен не получая ничего. В таких условиях любая связанная с ОДКБ деятельность всего лишь усугубляет наше состояние, поскольку обслуживает интересы России за счет достоинства и суверенитета Армении», — отметил политик.

Депутат заявил, что Армения в ОДКБ обслуживает интересы России только для того, «чтобы не быть наказанной союзным государством». При этом Азербайджан, не являясь членом организации, «имеет большие привилегии».

Напомним, одним из первых политиков в парламенте Армении, высказавших мнение, что союзнические отношения с Россией не отвечают национальным интересам республики, был Никол Пашинян. Будучи депутатом парламента, в 2015 году он внес в повестку вопрос о выходе страны из ЕАЭС.