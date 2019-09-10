Уфа, , 15:51 — REGNUM Врио руководителя Башкирии Радий Хабиров признан победителем на выборах главы региона. Об этом 10 сентября сообщила председатель избирательной комиссии Башкирии Илона Макаренко на заседании комиссии.

По ее словам, Хабиров победил, набрав 82,02% голосов избирателей. Серьезных нарушений в ходе выборов зафиксировано не было. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин, набрал 6,89%.

По словам зампредседателя избиркома Марата Гадилова, все обращения, которые поступили в избирательную комиссию, рассмотрены вовремя. Нарушений, которые бы могли повлиять на результаты выборов, не зафиксировано.

Напомним, что на пост главы республики кроме Хабирова претендовали еще семь кандидатов.