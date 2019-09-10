Венеция, Италия, , 15:30 — REGNUM Если новое правительство Италии не примет закон о расширенной автономии регионов, север Италии может «выйти на площадь», заявил во вторник, 10 сентября, губернатор провинции Венето (Венеция) Лука Дзайа, передает La Repubblica.

Северные регионы страны являются «локомотивом» ее экономики и поэтому рассчитывают на соответствующее отношение к себе, отметил Дзайа.

Предоставление регионам расширенной автономии входило в программу партии «Лига» перед национальными выборами 2018 года, однако коллеги «Лиги» по коалиции, популисты из «Движения 5 звезд», под разными предлогами отклоняли рассмотрение этого вопроса.

Предполагается, что и новое правительство Италии, сформированное популистами и либералами из Демократической партии без проведения выборов, не примет закон о расширенной автономии — по крайней мере не примет в той версии, на которой настаивают в ряде северных регионов страны.

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