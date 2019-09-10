Париж, , 15:31 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Мали Бубу Сиссе в Париже, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности, сообщает Le Figaro.

Во время официального визита во Францию по приглашению премьер-министра страны Эдуарда Филиппа Бубу Сиссе поблагодарил главу французского государства за поддержку в продлении мандата сил ООН в Мали.

«Борьба Мали с терроризмом — это также борьба Франции и Европы, французские и европейские солдаты являются товарищами в той же борьбе с бесчеловечным радикализмом и насильственным экстремизмом», — заявил премьер-министр Мали Бубу Сиссе.

Известно, что на прошлой неделе Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш обратился к ООН с просьбой о финансировании африканских контртеррористических сил G5 Сахеля (Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад).

Как сообщало ИА REGNUM, Франция оказывает Мали поддержку в борьбе с группами боевиков, которые взяли под свой контроль север Мали в 2012 году. Положение осложняется тем, что атаки боевиков смешиваются с межобщинными конфликтами, особенно в центре страны.

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