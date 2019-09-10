Рим, , 15:25 — REGNUM То, что Италия получила в новом составе Еврокомиссии пост комиссара по экономике — хорошая новость, но то, кому именно достался этот пост — плохая, написала на своей странице в Twitter во вторник, 10 сентября, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Ранее новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала состав своего кабинета, которому предстоит еще пройти утверждение в Европарламенте. Италия получила пост комиссара по экономическим вопросам, его займет экс-премьер страны либерал Паоло Джентилони.

Правление Джентилони в Италии закончилось тем, что граждане страны «отправили его домой», либералы на выборах в 2018 году получили менее 20%, напомнила Мелони.

Жаль, что именно такой человек будет представлять Италию в Еврокомиссии, и это стало возможно только благодаря «сговору» либералов и популистов и формированию нового правительства страны без проведения выборов, отметила лидер «Братьев Италии».

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