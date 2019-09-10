Леонид Нерсисян, 10 сентября 2019, 15:21 — REGNUM Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) являются одними из наиболее сложных, высокоточных и дорогостоящих систем вооружения, а способность их самостоятельного производства во многом отражает уровень развития оборонной промышленности страны. Однако, если список стран, самостоятельно разрабатывающих и производящих ЗРК малой и средней дальности достаточно внушителен, то страны, являющиеся производителями зенитных ракетных систем большой дальности, можно буквально пересчитать по пальцам.

Флаг Ирана
Флаг Ирана

До недавнего времени было всего несколько типов систем большой дальности — это российские ЗРК семейств С-300П (в том числе, С-400) и С-300В различных модификаций, американский «Пэтриот» и китайский HQ-9. Впрочем, последний фактически является копией российской системы С-300ПМУ.

Однако клубе стран-производителей ЗРК большой дальности уже в самом ближайшем будущем ожидается пополнение. 22 августа Ираном, в ходе проводившегося Дня оборонной промышленности, был продемонстрирован новейший ЗРК большой дальности «Бавар-373» (в переводе на русский языка «символ веры»).

Разработка этого комплекса началась ещё 8 лет назад, к чему Иран во многом подтолкнули действовавшие санкции ООН, вследствие чего тогда не удалось получить российские ЗРК С-300ПМУ-2. Ранее неоднократно сообщалось об испытаниях перспективной иранской системы ПВО, но теперь, по всей видимости, «Бавар-373» близок к принятию на вооружение. В частности, министр обороны Ирана заявил, что в самое ближайшее время первые образцы «Бавара» будут переданы в строевые части.

Уже в ходе Дня оборонной промышленности и соответствующих праздничных мероприятий, иранский президент Хасан Рухани поспешил заявить, что по своим характеристикам «Бавар-373» близок к российскому С-400 и превосходит ЗРК семейства С-300. Также иранскими военными утверждается, что новая система противовоздушной обороны (ПВО) способна конкурировать с российскими. Рассмотрим, что представляет собой новый иранский «Символ веры», является ли он копией российского С-300 или С-400, а также способен ли он с ними конкурировать на мировом рынке вооружения.

Представленный состав средств комплекса позволяет с уверенностью говорить, что «Бавар» построен по архитектуре российских комплексов семейства С-300П/С-400 — он имеет командный пункт и обзорную РЛС боевого режима, и зенитно-ракетные дивизионы, каждый из которых состоит из РЛС подсвета и наведения, и пусковых установок.

Максимальная дальность обнаружения целей средствами комплекса составляет 320 километров, а дальность взятия на сопровождение — 260 километров. Радиолокационные средства комплекса способны осуществлять сопровождение до 60 целей и одновременное наведение ракет на шесть из них (по две ракеты на каждую цель). Впрочем, дальнейшие сходства с С-300 заканчиваются.

Как заявляют иранские военные, «Бавар-373» может применять несколько типов ракет, но основной для комплекса является зенитная управляемая ракета (ЗУР) «Сайад-4», имеющая дальнюю границу зоны поражения целей в 200 километров и верхнюю в 27 километров. При этом Ираном было создано целое семейство зенитных ракет «Сайад», имеющих различную максимальную дальность поражения целей. Другие ракеты этого семейства применяются в новых иранских ЗРК средней дальности — «Хордад-3», «Хордад-15» и «Талаш». Ракеты «Сайад», судя по всему, в значительной степени унифицированы, а судя по их облику в них применён синтез различных технических решений, применяемых на зенитных ракетах российского, европейского и американского производства. Стоит заметить также, что если в российских С-300/С-400 применяется так называемый холодный старт ракет (ракета выстреливается пороховым аккумулятором давления на высоту в 20−30 метров, после чего ракета наклоняется на нужную траекторию и запускается её двигатель), то в иранском ЗРК применён горячий старт, когда двигатель запускается ещё в транспортно-пусковом контейнере.

Таким образом, можно говорить, что согласно официальным данным, новейший иранский ЗРК может быть сопоставим с российским С-300ПМУ-2, созданным в конце 1990-х годов. Конечно, судить о реальных возможностях «Бавар-373» сложно — не исключено, что заявленные характеристики могли быть намеренно завышены, кроме того, система может иметь множество «детских болезней».

Нельзя не отметить, что за последние годы Иран совершил огромный качественный скачок в области создания средств ПВО. Тем не менее, ещё предстоит решить множество проблем — необходимо развёрнуть новые ЗРК в больших количествах и заменить ими огромное количество имеющихся у него устаревших средств ПВО.

Не исключено, что в будущем на некоторых рынках систем Иран сможет конкурировать с Россией со своим предложением. Безусловно, доверие к российскому вооружению в мире заметно выше, да и возможности российских ЗРК растут достаточно быстро, однако Иран может обеспечить возможность множеству бедных стран обзавестись относительно современными ЗРК большой дальности. Конечно, ситуация с американскими санкциями очень сильно сужает возможный круг клиентов, но в будущем всё может измениться. Стоит заметить, что, например, китайские ЗРК HQ-9 уже появились на вооружении постсоветских стран Средней Азии, в частности в вооруженных силах Туркменистана и Узбекистана.