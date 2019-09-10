10 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) являются одними из наиболее сложных, высокоточных и дорогостоящих систем вооружения, а способность их самостоятельного производства во многом отражает уровень развития оборонной промышленности страны. Однако, если список стран, самостоятельно разрабатывающих и производящих ЗРК малой и средней дальности достаточно внушителен, то страны, являющиеся производителями зенитных ракетных систем большой дальности, можно буквально пересчитать по пальцам.

Леонид Нерсисян, , 15:21 — REGNUM Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) являются одними из наиболее сложных, высокоточных и дорогостоящих систем вооружения, а способность их самостоятельного производства во многом отражает уровень развития оборонной промышленности страны. Однако, если список стран, самостоятельно разрабатывающих и производящих ЗРК малой и средней дальности достаточно внушителен, то страны, являющиеся производителями зенитных ракетных систем большой дальности, можно буквально пересчитать по пальцам.

Флаг Ирана

До недавнего времени было всего несколько типов систем большой дальности — это российские ЗРК семейств С-300П (в том числе, С-400) и С-300В различных модификаций, американский «Пэтриот» и китайский HQ-9. Впрочем, последний фактически является копией российской системы С-300ПМУ.

Однако клубе стран-производителей ЗРК большой дальности уже в самом ближайшем будущем ожидается пополнение. 22 августа Ираном, в ходе проводившегося Дня оборонной промышленности, был продемонстрирован новейший ЗРК большой дальности «Бавар-373» (в переводе на русский языка «символ веры»).

Разработка этого комплекса началась ещё 8 лет назад, к чему Иран во многом подтолкнули действовавшие санкции ООН, вследствие чего тогда не удалось получить российские ЗРК С-300ПМУ-2. Ранее неоднократно сообщалось об испытаниях перспективной иранской системы ПВО, но теперь, по всей видимости, «Бавар-373» близок к принятию на вооружение. В частности, министр обороны Ирана заявил, что в самое ближайшее время первые образцы «Бавара» будут переданы в строевые части.

Уже в ходе Дня оборонной промышленности и соответствующих праздничных мероприятий, иранский президент Хасан Рухани поспешил заявить, что по своим характеристикам «Бавар-373» близок к российскому С-400 и превосходит ЗРК семейства С-300. Также иранскими военными утверждается, что новая система противовоздушной обороны (ПВО) способна конкурировать с российскими. Рассмотрим, что представляет собой новый иранский «Символ веры», является ли он копией российского С-300 или С-400, а также способен ли он с ними конкурировать на мировом рынке вооружения.

Представленный состав средств комплекса позволяет с уверенностью говорить, что «Бавар» построен по архитектуре российских комплексов семейства С-300П/С-400 — он имеет командный пункт и обзорную РЛС боевого режима, и зенитно-ракетные дивизионы, каждый из которых состоит из РЛС подсвета и наведения, и пусковых установок.

Максимальная дальность обнаружения целей средствами комплекса составляет 320 километров, а дальность взятия на сопровождение — 260 километров. Радиолокационные средства комплекса способны осуществлять сопровождение до 60 целей и одновременное наведение ракет на шесть из них (по две ракеты на каждую цель). Впрочем, дальнейшие сходства с С-300 заканчиваются.

Как заявляют иранские военные, «Бавар-373» может применять несколько типов ракет, но основной для комплекса является зенитная управляемая ракета (ЗУР) «Сайад-4», имеющая дальнюю границу зоны поражения целей в 200 километров и верхнюю в 27 километров. При этом Ираном было создано целое семейство зенитных ракет «Сайад», имеющих различную максимальную дальность поражения целей. Другие ракеты этого семейства применяются в новых иранских ЗРК средней дальности — «Хордад-3», «Хордад-15» и «Талаш». Ракеты «Сайад», судя по всему, в значительной степени унифицированы, а судя по их облику в них применён синтез различных технических решений, применяемых на зенитных ракетах российского, европейского и американского производства. Стоит заметить также, что если в российских С-300/С-400 применяется так называемый холодный старт ракет (ракета выстреливается пороховым аккумулятором давления на высоту в 20−30 метров, после чего ракета наклоняется на нужную траекторию и запускается её двигатель), то в иранском ЗРК применён горячий старт, когда двигатель запускается ещё в транспортно-пусковом контейнере.

Таким образом, можно говорить, что согласно официальным данным, новейший иранский ЗРК может быть сопоставим с российским С-300ПМУ-2, созданным в конце 1990-х годов. Конечно, судить о реальных возможностях «Бавар-373» сложно — не исключено, что заявленные характеристики могли быть намеренно завышены, кроме того, система может иметь множество «детских болезней».

Нельзя не отметить, что за последние годы Иран совершил огромный качественный скачок в области создания средств ПВО. Тем не менее, ещё предстоит решить множество проблем — необходимо развёрнуть новые ЗРК в больших количествах и заменить ими огромное количество имеющихся у него устаревших средств ПВО.

Не исключено, что в будущем на некоторых рынках систем Иран сможет конкурировать с Россией со своим предложением. Безусловно, доверие к российскому вооружению в мире заметно выше, да и возможности российских ЗРК растут достаточно быстро, однако Иран может обеспечить возможность множеству бедных стран обзавестись относительно современными ЗРК большой дальности. Конечно, ситуация с американскими санкциями очень сильно сужает возможный круг клиентов, но в будущем всё может измениться. Стоит заметить, что, например, китайские ЗРК HQ-9 уже появились на вооружении постсоветских стран Средней Азии, в частности в вооруженных силах Туркменистана и Узбекистана.