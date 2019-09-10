Рим, , 15:20 — REGNUM Партия «Лига» уже ведет работу над формированием будущего правительства Италии, заявил журналистам во вторник, 10 сентября, лидер партии Маттео Сальвини, передает Adnkronos.

Нынешнее правительство, сформированное либералами и популистами, не имеющими поддержки большинства граждан, не просуществует долго, уверен лидер «Лиги».

Три правоцентристские партии, «Лига», «Братья Италии» и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони при некоторых условиях могут выступить на выборах вместе, допустил Сальвини.

Читайте также: Как итальянские либералы одержали победу над всеобщими выборами