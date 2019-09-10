Москва, , 15:20 — REGNUM Продекларированную американским спецпредставителем по Венесуэле Эллиотом Абрамсом возможность введения санкций США в отношении «Роснефти» можно расценить как проявление недобросовестной конкуренции, заявили 10 сентября в пресс-службе российской нефтяной компании.

В «Роснефти» отметили, что угроза введения санкций прозвучала из-за океана при наличии у американских компаний лицензий, позволяющих и дальше осуществлять операции с венесуэльской PdVSA. Таким образом, в российской компании готовы расценивать потенциальные ограничения как противоправную деятельность, «направленную на получение преимуществ американскими компаниями на мировом рынке нефти».

Российская компания — инвестор в нефтегазовый сектор Венесуэлы, и являлась таковым задолго до введения санкций США против Венесуэлы. Поставки венесуэльской нефти в пользу «Роснефти», а также встречные поставки бензина в Венесуэлу производятся в рамках заключенных до введения санкций контрактов. При этом они и не преследуют какие-либо интересы, кроме обеспечения возврата сделанных ранее инвестиций.

Ранее, напомним, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российская компания закупает «всё большие объемы нефти у Венесуэлы с большой скидкой», поэтому Вашингтону придётся решить вопрос о возможной реакции на действия «Роснефти».

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