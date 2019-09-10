Новосибирск, , 15:18 — REGNUM Власти Новосибирской области и руководство Московского архитектурного института (МАРХИ) подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на формирование систем пространственного и устойчивого развития территорий и городов региона в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подписи под документами поставили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский.

По мнению новосибирских властей, у МАРХИ есть существенный опыт в градостроительстве и территориальном планировании, и сибирский регион готов использовать этот потенциал при реализации нацпроекта.

Как уточнили в новосибирском правительстве, в текущем году специалисты МАРХИ уже помогали области при создании проекта и заполнении конкурсной заявки на всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — от г. Купино «Благоустройство ул. Советов и парка «Лондон».