Киев, , 15:19 — REGNUM Депутаты Верховной Рады Украины предложили создать следственную комиссию для расследования деятельности телеканалов 112.ua, NewsOne и Zik, заявил член парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 10 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Слуги народа» и «Голос» подали бумагу о создании следственной комиссии по расследованию «пророссийской направленности» каналов NewsOne, 112 и Zik — вот вам и цепочка: обстрел канала из гранатомёта, незаконное заседание Нацсовета и вот теперь…», — написал он.

Документ оказался в распоряжении издания Strana.ua. В нём одной из задач следственной группы указано «ограничение влияния РФ на информационное пространство и противодействия угрозам национальной безопасности».

Комиссия должна проверить обстоятельства смены собственника телеканалов, законность их приобретения, а также вероятное участие телеканалов в «информационных операциях, направленных на подрыв обороноспособности государства».

Напомним, все три телеканала связывают с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, хотя номинальным их владельцем является его однопартиец Тарас Козак.

В июле 2019 года здание телеканала 112.ua было обстреляно из гранатомёта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился в суд с требованием отозвать лицензию телеканала NewsOne. Эксперты считают, что поводом для преследования стала попытка редакторов канала провести телемост между Россией и Украиной.

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