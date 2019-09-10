Вильнюс, , 15:14 — REGNUM Делегированный в Еврокомиссию от Литвы нынешний министр экономики и инновации Литвы, 28-летний Виргиниюс Синкявичюс будет отвечать за защиту окружающей среды, смену климата и уменьшение загрязнений, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 сентября.

«Он будет отвечать за вопросы окружающей среды и океанов», — сказала на пресс-конференции в Брюсселе избранная главой ЕК Урсула фон дер Ляйен. О том, что Литве будет доверен именно этот портфель в кулуарах ЕК говорили ещё в первые числа сентября.

В Литве его считают важным в том числе и из-за того, что на уровне президента страны, правительства и парламента, объявлена борьба с Белорусской АЭС, а чиновники неоднократно заявляли, что будут стремиться навязать этот вопрос в повестку всего ЕС.

Кандидатуру Синкявичюса ещё должен утвердить Европарламент, однако такое голосование скорее техническое — в ЕП не много случаев, когда ассамблея отклоняла представителя страны, кандидатуру которого уже одобрил глава Еврокомиссии.

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