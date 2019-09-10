Великий Новгород, , 15:14 — REGNUM Только 15 жителей Новгородской области проголосовали на довыборах депутата Госдумы РФ по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134 на цифровых участках в Москве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 10 сентября, на брифинге в Великом Новгороде сообщила председатель Избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева.

По её словам, новгородцы могли проголосовать на 30 цифровых участках в Москве, было подано 17 заявлений, но проголосовали только 15 человек.

Из 15 проголосовавших новгородцев на цифровых участках за победителя довыборов, кандидата от «Единой России» Юрия Бобрышева проголосовали три человека, за Нину Останину (КПРФ) — четверо, ещё четыре человека поддержали Анну Черепанову («Яблоко»), по одному голосу получили Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Дмитрий Тарасов («Партия роста»). Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России») и Алексей Чурсинов (ЛДПР) не получили ни одного голоса от избирателей, проголосовавших на цифровых участках в Москве.

По словам председателя новгородского облизбиркома Татьяны Лебедевой, результаты голосования на цифровых участках будут приобщены к общему протоколу о результатах выборах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ седьмого созыва по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134 победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Бобрышев, который набрал в свою поддержку 35,39%. Явка на избирательные участки в Новгородской области составила 23,1%.

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