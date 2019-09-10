Таллин, , 15:09 — REGNUM Система доступа к банковским счетам и электронным госуслугам Smart-ID вышла из строя не только в Эстонии, но и во всей Прибалтике, где ей суммарно пользуются 2,2 млн человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 сентября.

В Литве система не работала почти час — с 12:45 до 13:40 по местному времени (совпадает с московским). В Литве этой системой пользуется порядка 800 тыс. жителей. Литовские банки подтвердили факт сбоя, а оператор ID Solutions, который обслуживает систему, пока так и не назвал причину, коротко информируя, что к настоящему моменту причина сбоя не выявлена.

Всё это время все пользователи системы, а в Прибалтике она является основной для доступа к банковским счетам и электронным госуслугам, не могли осуществлять переводы, войти на свои счета, получать электронные госуслуги.

Есть ли какой-то ущерб жителям пока не сообщается.

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