Москва, , 15:08 — REGNUM Надежды ряда наблюдателей на массовый протест накануне единого дня голосования совершенно не оправдались. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил председатель экспертного клуба «Регион» Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Совершенно очевидно, что не оправдались надежды на массовый протест, надежды и части политического класса, и политологов, и технологов. Протестная волна была ограниченной по времени. Не оправдалась надежда и на общенациональный протест, который привёл бы к кардинальной дестабилизации режима», — заявил Орлов.

Протестные акции были, были заметными, но носили ситуативный характер, указал он.

«Эффект сбитого фокуса. Те, кто не был зарегистрирован, ориентированная на них часть политического класса, протестного движения, сфокусировали повестку (на себе)… Но потом фокус выправился. И связано это было с тем, что непосредственный интерес к протестам пропал. А на первый план вышла собственно избирательная кампания последние две-три недели перед выборами. И мы там наблюдали напряжённое противостояние», — добавил Орлов.