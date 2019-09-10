Бишкек, , 15:07 — REGNUM На побережье киргизского озера Иссык-Куль начал работу Евразийский форум по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, организованный службой финразведки Киргизии при поддержке ОБСЕ и ООН, пишет «Кабар».

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В мероприятии участвуют международные эксперты, представители Организации объединенных наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Антитеррористического центра СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС и других международных организаций, а также сотрудники финансовых разведок и других правоохранительных органов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участники конференции обсуждают проблемы и новейшие методики противостояния финансированию терроризма и отмыванию денег. Особое внимание уделяется использование коррупционерами, террористами и другими преступниками криптовалют и иных форм электронных платежей.

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