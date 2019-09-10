Москва, , 15:05 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») сообщил о возможном снижении штрафов за нарушения операторами требований по хранению персональных данных граждан РФ.

«Новым законопроектом мы предлагаем ужесточить наказание — до 18 млн рублей для юрлиц. Однако при доработке законопроекта ко второму чтению размеры штрафов могут уменьшиться из-за необходимости приведения их в соответствие с уже действующими штрафами за другие административные правонарушения в области распространения информации и информационных технологий». — отметил Толстой в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятым в первом чтении законопроектом предлагается также увеличить размеры штрафов для аудиовизуальных сервисов за повторные нарушения, такие как распространение (или непринятие мер по недопущению распространения) экстремистского контента, запрещенной для детей информации и так далее.

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