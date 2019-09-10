10 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

В последнее время в Казахстане митинговать против Китая стало популярно и модно.

Евгения Ким, , 18:24 — REGNUM «Западноказахстанские элиты намекают действующему президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву и экс-главе страны Нурсултану Назарбаеву, что хотят получить свою долю пирога во всех китайских проектах и в целом повысить свой внутриэлитный статус», — казахстанский политолог Максим Казначеев рассказал ИА REGNUM о причинах недавней серии акции протеста против китайских предприятий в Казахстане.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Прошедшие митинги в Казахстане — это процесс, инициируемый извне, или же проявление внутреннего конфликта?

Внешний след, конечно, можно попытаться проследить. Ведь ограничение китайского присутствия в Центральной Азии выгодно всем внешнеполитическим игрокам.

Это укладывается в логику работы США и стран Запада в целом. Отчасти заморозка проектов может быть выгодна России. Ведь ограничения в экономической сфере будут означать ограничения в сфере принятия политических решений, продвигающих китайские интересы в регионе. Напомню, что Центральную Азию Кремль традиционно считает своей сферой влияния. Кроме того, не стоит забывать о Турции и Иране, которым сильный Китай в регионе тоже не нужен. Более того, может быть опасен.

Однако говорить только о «внешнем заказе» прошедших митингов неправильно. Протесты такого формата готовятся на внутриполитической кухне страны.

Например, те же самые антикитайские митинги в 2016 году. Тогда выступающие были против передачи земли в аренду Китаю. Если вы помните, дело закончилось мораторием.

Но давайте посмотрим глубже, на внутриэлитную подоплеку. Тогда поста лишился премьер-министр Карим Масимов. Он перешел на другую позицию. Был временно устранен с госслужбы профильный министр экономики, который курировал этот вопрос. То есть на волне антикитайской тематики произошло перераспределение сфер влияния.

Карим Масимов Usa.gov

Сейчас этот антикитайский тренд сохраняется. В Казахстане он вообще очень популярен. Чуть что люди начинают обвинять друг друга в работе на интересы Пекина.

ИА REGNUM: География митингов в Казахстане тоже имеет значение?

Конечно. Западный Казахстан в этом отношении — благодатное поле. Там очень много китайских инвесторов. Они работают давно, отношение к ним неоднозначное. Конечно, отчасти они и сами в этом виноваты.

Но в итоге мы имеем, что подобные митинги по поводу китайских проектов бьют по имиджу Касым-Жомарт Токаева и, самое главное, сказываются на имидже Нурсултана Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев Kremlin.ru

Возникает самый простой вопрос — как президент и председатель Совбеза будут разговаривать с китайским лидером? То есть во время кризиса они продавливали эти проекты и инвестиции и вроде как договорились. Но в итоге получается, что доверие китайских партнеров к внешнеполитическим шагам Казахстана подорвано.

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Таким образом, ситуация уже второй раз после 2016 года показывает Пекину, что с Нур-Султаном сложно вести дела. Потому, что есть подозрения, что власть не контролирует собственную региональную политику или политиков. В данном случае западноказахстанских.

ИА REGNUM: Вы назвали внешние и внутренние факторы. Что из этого является причиной митингов?

Причина митингов — внутриполитическая конкуренция в Казахстане.

Западноказахстанские элиты намекают действующему президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву и экс-главе страны Нурсултану Назарбаеву, что хотят получить свою долю пирога во всех этих проектах и в целом повысить свой внутриэлитный статус.

Внешний фактор — не решающий. Это, скорее, сопровождающее обстоятельство. Тем более, что в последнее время в Казахстане митинговать против Китая стало популярно и модно.