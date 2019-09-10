Посёлок Чертково, Ростовская область, , 15:05 — REGNUM Из резервного фонда Ростовской области почти 15,3 млн рублей выделено на переселение жителей многоквартирного дома в посёлке Чертково, «отрезанных» от России украинской границей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 10 сентября.

На выделенные средства будут приобретены квартиры для восьми семей. Ранее было выделено свыше 35,6 млн рублей на переселение жителей семи многоквартирных домов, оказавшихся на территории сопредельного государства.

ИА REGNUM напоминает, что власти ранее уточняли, что к переселению на российскую территорию готовятся жители ещё 11 многоквартирных домов. Точное количество человек, нуждающихся в переселении, не уточняется. Также сообщается, сколько жителей посёлка Чертково, оказавшихся по ту сторону российско-украинской границы, уже справили новоселье на территории РФ.

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