Магас, , 15:01 — REGNUM В Ингушетии выборы депутатов в представительные органы власти прошли при высокой явке избирателей. В среднем по республике она составила 68,35%. Однако в ряде населенных пунктов она превысила 90%. Об этом в ходе встречи с новым избранным главой региона Махмудом-Али Калиматовым доложил председатель избиркома Ингушетии Мусса Евлоев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы субъекта.

По его словам, традиционно высокую явку на выборах в органы местного самоуправления РИ продемонстрировали избиратели столицы региона — в Магасе число проголосовавших превысило 81%. В селении Алхасты Сунженского района к избирательным урнам пришли 94,81% избирателей, а в селении Гули Джейрахского района — 90,1%.

Как отметили в избиркоме, выборы в Ингушетии прошли без каких-либо серьезных нарушений, их окончательные итоги будут подведены 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Ингушетии прошли 39 избирательных кампаний по выбору депутатов представительных органов муниципальных образований республики. На 456 депутатских мандатов претендовали 824 человека.