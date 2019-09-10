Минск, , 15:00 — REGNUM Александр Лукашенко 10 сентября провёл переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Встреча с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым President.gov.by

Говоря о вынесенных на обсуждение вопросах, Лукашенко отметил: «Они очень важны для дальнейшей нашей работы в белорусско-российских отношениях».

«Думаю, нам с Вами есть о чем поговорить, тем более что недавно премьеры встречались в Москве по разработке и реализации договора о Союзном государстве. Мы пытаемся выйти на то, на что можем на данном этапе. Но благо, что мы с Владимиром Владимировичем (Путиным. — Прим. пресс-службы) в Питере четко ответили на все вопросы и поставили задачи правительствам, в каком направлении нам здесь предстоит двигаться», — цитируются слова Лукашенко в официальном сообщении.

Говоря о реакции белорусских политологов на визит, он развеял их алармизм: «Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай бог, чтобы другие государства имели друг с другом такие отношения, которые имеют сегодня Белоруссия и Россия».

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