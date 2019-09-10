Москва, , 14:56 — REGNUM Итоги голосования 8 сентября продемонстрировали, что ставка на дистанционирование от «Единой России» оказалась ошибочной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 сентября заявил председатель экспертного клуба «Регион» Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Главный миф, который был развенчан — это миф о том, что самовыдвижение и механизмы дистанцирования от «Единой России» могут принести успех. Итоги выборов это серьёзно опровергают. Партия была и остаётся серьёзным механизмом консолидации властного электората», — заявил Орлов.Так, в Иркутске партия одержала фактически реванш. Лишь один регион является проблемным — Хабаровский край.«Но там причины очевидны: доминирование местной элиты ЛДПР, родственные связи, кумовство губернатора. Думаю, ситуация в Хабаровском крае ещё ждёт своего пытливого исследователя», — отметил Орлов.«Нужно опираться на то, что твёрдо и будет сложить основой. Если есть 25% основа, то не стоит пытаться создать нечто из ничего. В этом смысле итоги выборов очень показательны», — добавил он.