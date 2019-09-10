Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Выдвиженцы от непарламентской оппозиции потеряли ожидавшиеся ими депутатские места в совете муниципалитета «Екатерингофский» в Петербурге после непонятных манипуляций с бюллетенями самого большого избирательного участка этого МО.

Результаты на УИК №60, где подсчет голосов, отданных на выборах 8 сентября, завершили лишь минувшей ночью, оказались полностью в поддержку пятерки кандидатов от «Единой России», ведомой действующим главой муниципалитета Олегом Смакотиным.

«Ночью у нас украли все завоёванные мандаты», — заявил в соцсети руководитель муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев.

Из десяти УИКов в ночь выборов результаты подсчитали только на восьми. Выходило, что из команды Шуршева в совет проходят четверо человек. При этом на самом крупном УИК №60 комиссия внезапно просто прекратила считать бюллетени, оставила их участковому уполномоченному полиции в здании и разошлась по домам, пообещав продолжить подсчет на следующий день. Но на следующий день бюллетеней на месте кандидаты не обнаружили — выяснилось, что они «переночевали» в отделе полиции.

Кроме того, комиссия решила внезапно пересчитать бюллетени на УИК №53, в результате чего оппозиционному кандидату Полине Костылевой перестало хватать 1 голоса для прохождения в совет депутатов.

К вечеру 9 сентября на месте появился сам глава округа «Екатерингофский» Олег Смакотин в сопровождении мужчин спортивного телосложения. УИК №60, наконец, решил закончить подсчет бюллетеней. Однако, по утверждению Шуршева, те бюллетени, что вернулись из отдела полиции, почему-то оказались неизмятыми, гладкими, в каждом похожие галочки проставлены за команду Смакотина.

Результат по УИК №60 не отразил картины на других участках по округу, однако, ввиду количества поданных бюллетеней, перевернул результаты по всему муниципалитету, так что ни один оппозиционный кандидат в совет не пробился.

Недовольные кандидаты сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что уже написали жалобы в ЦИК, Горизбирком и ИКМО «Екатерингофский» с требованием отменить итоги голосования по участку №60.

Напомним, «Екатерингофский» стал одним из самых скандальных округов еще на этапе подготовки к выборам. Дурная слава о том, как местная ИКМО не регистрирует и не принимает оппозиционных кандидатов, докатилась и до ЦИК России. Член Центризбиркома Евгений Шевченко лично отчитывал главу ИКМО Ксению Недбайло, после чего ситуация на округе, впрочем, мало поменялась.

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Муниципалитет находится в Адмиралтейском районе Петербурга и давно входит в зону влияния вице-спикера Заксобрания Петербурга, единоросса Сергея Соловьева.

Напомним, Горизбирком Петербурга сегодня, 10 сентября, заявил, что будет требовать отмены результатов муниципальных выборов в некоторых округах или целых муниципалитетах Адмиралтейского, Фрунзенского, Приморского и Невского районов города в связи с информацией о нарушениях при подсчете голосов.

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