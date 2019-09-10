Порт-Судан, , 14:59 — REGNUM Представители племен бани амер и нуба в штате Красное море на востоке Судана под давлением самого влиятельного военачальника страны подписали соглашение о примирении. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Подписание мирного соглашение состоялось в воскресенье, 8 сентября. Сделка была заключена после того, как генерал Мохаммед Хамдан Дагало, член нового суверенного Совета Судана, пригрозил изгнать обе стороны из страны, если они откажутся взять на себя обязательства по примирению.

«Если вы не согласны, я клянусь Всемогущим Богом, что мы депортируем обе (стороны)», — сказал Дагало, также известный под своим прозвищем Хемети, на церемонии в Порт-Судане, вызвав громкие аплодисменты со стороны местных жителей, армии и правительственных чиновников.

«Нам нужно радикальное решение проблемы… Каждый должен понести ответственность, никто не стоит выше закона», — добавил Дагало.

Напомним, что в прошлом месяце в ходе межэтнических столкновений погибли по меньшей мере 16 человек, а в штате Красное море было введено чрезвычайное положение. Столкновения вспыхнули в главных морских воротах страны — Порт-Судане, который также используется Южным Суданом для экспорта нефти, вскоре после подписания соглашения о разделе власти между военными и гражданскими группами Судана.

Хемети, который также является главой военизированных сил быстрой поддержки (RSF) попросил обе стороны сдать свое незаконное оружие «сегодня вечером» и пообещал работать над решением проблемы нехватки воды и электричества в государстве.

После того, как представители племени подписали сделку, Хемети извинился за свой грубый тон, сообщают репортеры, работавшие на месте событий.

«Мы находимся в новой эре реальных изменений», — сказал он. — «Мы должны продвигать нашу страну к гражданскому правлению, верховенству права и мирному сосуществованию».

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