Украина, , 14:48 — REGNUM Принятие закона об импичменте президента Украины в целом является «правильным шагом» со стороны Верховной рады.

Об этом в парламенте сегодня, 10 сентября, заявил заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Он подчеркнул, что нынешний президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы на Украине в принципе не было «неприкасаемых людей».

«Ранее парламент принял закон об отмене депутатской неприкосновенности, и следующим шагом было принятие закона об импичменте. И поэтому хотим призвать все силы поддержать эту позицию», — заявил Корниенко, отметив, что закон об импичменте дальше будет передаваться президенту на подпись

ИА REGNUM напоминает, что голосование в Раде за закон об импичменте привело к серьезному конфликту партии «Слуга народа», которая составляет монобольшинство, и всех остальных фракций парламента, а также внефракционных депутатов. В течение часа документ был принят и в первом чтении, а потом и в целом. Представленные в парламенте политсилы, кроме «Слуги народа», не смогли внимательно ознакомиться с законопроектом и подать к нему свои правки. Соответственно, если в первом чтении инициативу поддержали 337 народных депутатов разных политических сил, то во втором и целом — всего 245 (при 226 необходимых), из которых 244 представляли «Слугу народа».

В партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко уже заявили, что после такого голосования «парламента Украины больше не существует».