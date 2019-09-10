Париж, , 14:47 — REGNUM Французские архивы, касающиеся исчезновения Мориса Одена, борца за независимость Алжира, исчезнувшего в 1957 году и умершего от пыток, будут раскрыты, сообщает Le Figaro.

Правительственный указ предусматривает свободный доступ к государственным архивам, касающихся исчезновения Мориса Одена, хранящимся в национальном архиве, национальном архиве за рубежом, ведомственном архиве департамента Иль и Вилена и архиве исторической службы обороны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал ответственность французского государства за исчезновение Мориса Одена, математика и члена Алжирской коммунистической партии. Глава государства также подтвердил раскрытие архивов по теме пропавших гражданских и военных жителей Франции и Алжира.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон посетил дом вдовы Мориса Одена, где встретился с семьей борца за независимость Алжира.

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