Москва, , 14:46 — REGNUM Вводить электронное голосование в ближайшую пятилетку не стоит, поскольку в технологии есть немало сложных, непрогнозируемых вещей. Об этом 10 сентября заявил главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной на круглом столе в ИА REGNUM.

«Как вывод: я бы не рекомендовал настоятельно людям, принимающим решения, вводить его в ближайшую пятилетку. Не надо торопиться. Там много сложных, непрогнозируемых вещей», — сказал он.

Загребной сравнил использование новой технологии с интересом «поиграть внутри чёрного ящика».

Как сообщало ИА REGNUM, во время эксперимента с электронным голосованием на выборах в Мосгордуму дважды происходил сбой, а проигравший кандидат Роман Юнеман требует отменить его результаты, поскольку они сильно расходятся с очными данными по участкам в округе.